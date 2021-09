Espot anuncia una reforma de l'impost de societat i de les plusvàlues immobiliàries

Actualitzada 15/09/2021 a les 12:17

El discurs del cap de Govern, Xavier Espot, ha iniciat aquest matí les tres jornades del debat d'orientació que s'estendran fins als divendres. Espot està repassant la feina feta pel Govern i ha anunciat que hi haurà una reforma de la imposició directa que afecta especialment "l'impost de la societat i del règim de les plusvàlues immobiliàries" argumentant que "és obvi que el Govern en els propers anys necessitarà recaptar més diners". El cap de l'executiu ha destacat que caldrà ingressar més pel gran esforç financer que s'ha fet per la pandèmia i també "per fer front a alguns reptes que ja teníem plantejats i que s'han intensificat en els últims mesos".Espot ha defensat que la reforma fiscal "no té estrictament o exclusivament un afany recaptatori" sinó que es farà per revisar el re`gim de deduccions de l'impost de societats "per garantir que les empreses que guanyen diners contribueixen de forma efectiva al sosteniment de les finances públiques". I ha recordat que es començaran a aplicar la taxa verda sobre els hidrocarburs per finançar polítiques de lluita contra el canvi climàtic i la taxa turística "per compensar l'impacte que el turisme té sobre el territori" i per finançar polítiques per millorar la qualitat i diversificar l'oferta turística que entrarà en vigor durant el 2022. Una part de la recaptació es destinarà a finançar l'edifici multifuncional i el concurs per construir-lo "s'impulsarà definitivament els propers mesos" perquè ha indicat que la ubicació ja s'ha decidit amb el comú d'Andorra la Vella. Espot ha remarcat que tot i els canvis fiscals la voluntat és mantenir "Andorra com un país de fiscalitat moderada".El cap de Govern ha destacat que durant el segon trimestre del 2021 el PIB ha crescut un 25% respecte l'any anterior i que aquesta millora equival pràcticament a la caiguda de l'economia el segon trimestre del 2020 com a conseqüència del confinament i la paralització econòmica internacional. I ha incidit que tots els indicadors permeten afirmar amb cautela que "la recuperació econòmica és sòlida i que l'estiu no serà una excepció com ho va ser el del 2020" i ha recalcat que la vacunació és l'eina per mantenir en nivells baixos, com està ara, la incidència del coronavirus. Espot ha emfatitzat que "cal no abaixar la guàrdia" perquè encara hi ha un percentatge "notable" de població adulta que ha decidit no vacunar-se.Xavier Espot ha detallat les xifres de la despesa pública derivada de la crisi de la Covid que es concreten en 59 milions destinats a pagar els ERTO; 130 milions del primer programa de crèdits tous i 19 milions del segon que encara està vigent; 2,5 milions en programes ocupacionals per donar feina a més de 200 persones; i 1,1 milions d'ajuts directes al lloguer de locals de negocis afectats per les restriccions de la pandèmia. El cap de Govern ha afegit que el ministeri d'Afers Socials ha donat ajuts ocasionals per 4,5 milions i ha assenyalat que simplificaran els processos i tràmits per accedir a aquestes ajudes perquè els treballadors socials puguin dedicar més temps a l'atenció directa dels usuaris.