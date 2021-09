El PS vol recuperar la llei d'infermeria i proposa un pla nacional de mobilitat

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:39

El president del PS, Pere López, va anunciar ahir que el PS encomanarà al Govern dues iniciatives de cara al debat d’orientació política. La primera, tal com va expressar la consellera general del PS Susanna Vela, és la redacció i aprovació d’una llei d’infermeria que el mateix col·legi va traslladar a l’executiu el 2018. “Això no s’ha fet i el text existeix. Per això hem pensat que atesa la situació actual, amb tot el treball que ha fet el sector de la infermeria, s’ha de reconèixer el valuós treball durant aquests mesos”, va subratllar Vela. En segona instància, López va emplaçar el Govern a elaborar un pla nacional de mobilitat amb tots els agents implicats, inclosos els comuns. “És evident que el que contínuament passa no es pot acceptar en un context de lluita contra el canvi climàtic”, va afirmar.A més, López va incidir que les mesures en transport “són decebedores” i va apel·lar a l’executiu per a la recerca de solucions davant problemes de trànsit que són “constants i permanents”.El debat d’orientació política del Consell General s’iniciarà avui a les 11.00 hores amb el discurs del cap de Govern, que durarà aproximadament una hora i mitja. Demà i divendres serà el torn de rèplica de la resta de grups parlamentaris.