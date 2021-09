El Superior rebutja el recurs d'un mestre contra un concurs

El docent reclamava 100.000 euros al Govern per danys morals

El Tribunal Superior ha avalat la decisió de la Batllia i rebutja el recurs d’un docent contra el resultat que va obtenir a la prova psicotècnica d’un concurs per obtenir una plaça fixa a Educació. El mestre, que ha protagonitzat d’altres litigis amb l’administració, reclamava que la prova havia de declarar-se nul·la i que el Govern l’indemnitzés amb 100.000 euros per danys morals i en concepte d’oportunitat perduda.



El Superior ha rebutjat les pretensions del denunciat per la incongruència que suposa que demanés una cosa al recurs que va interposar a la via administrativa i que hagi modificat les pretensions a