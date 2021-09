El TC rebutja el recurs dels inspectors de treball per les guàrdies

Actualitzada 15/09/2021 a les 10:17

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara presentat pels inspectors de treball per reclamar tenir la mateixa remuneració per les guàrdies que els forenses al·legant una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, segons publica el BOPA aquest matí. La decisió dels magistrats avala la de la sala civil del Tribunal Superior de l'abril passat i la de la Batllia que havien rebutjat la demanda contra el decret del Govern del juliol del 2018 que modificava el Reglament de sistemes de compensació, i va establir una remuneració diferent per a les guàrdies forenses.Els inspectors recurrents demanaven la modificació de l’article 3 del reglament per tal que s’hi incorporessin les guàrdies que presten ells i es revisés la seva remuneració seguint els mateixos criteris emprats per al càlcul de la guàrdia forense, amb la regularització corresponent. La reclamació s'argumentava exposan que el Servei d’Inspecció de Treball "investiga els accidents de treball que es puguin produir en el territori nacional, mitjançant un sistema de guàrdia localitzable que s’ha d’assegurar obligatòriament tots els dies de l’any de forma continuada". Per aquesta circumstància laboral estructural consideraven que són d’aplicació els articles 3 i 8 del Reglament de sistemes de compensació de l’11 de juliol del 2018 que sol·licitaven perquè el reglament motiu de la demanda "tracta de manera distinta les guàrdies realitzades pels metges forenses i aquelles realitzades pels inspectors de treball, quan en les dues situacions han d’estar disponibles de la mateixa manera", segons recull l'argumentació jurídica.Els recurrents al·legaven la vulneració del dret a la jurisdicció per la justificació que han fet els tribunals sobre la remuneració diferent per a les guàrdies dels inspectors i les dels forenses assegurant que "no existeix cap element diferencial que justifiqui de forma objectiva i raonable un tractament retributiu distint d’un fet idèntic (estar disponible fora d’horari laboral i en dies festius". Els inspectors de treball especificaven a més que la retribució de la intervenció concreta "ja es tracta de manera distinta per raó de la tasca concreta i que, per tant, es vulneren els drets a la igualtat i de no discriminació".Al recurs presentat per cinc inspectors de treball s'havien afegit el Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) i el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA).