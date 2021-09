Actualitzada 15/09/2021 a les 06:41

La Fundació Crèdit Andorrà, dins del programa Envelliment saludable, oferirà avui a les 11.30 hores un concert per als usuaris de L’espai, segons va informar l’entitat bancària en un comunicat. L’actuació, que porta per títol Música per la memòria, vol ser un homenatge a la gent gran, el col·lectiu més afectat per la pandèmia de la Covid-19. L’actuació serà a càrrec d’un quintet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i tindrà lloc a la sala del Prat del Roure.