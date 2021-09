Unicef Andorra rep la visita de la sots-directora de la delegació a Bhutan

Actualitzada 14/09/2021 a les 18:54

La sots-directora d'Unicef Bhutan, Marie-Consolée Mukangendo ha visitat avui l'organització andorrana per donar-los a conèixer de primera mà el desenvolupament i resultats del projecte sobre educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat, que porten a terme a Bhutan, segons informa Unicef Andorra en un comunicat. Mukangendo ha visitat l’oficina andorrana i s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i la directora d’Afers Multilaterals i Cooperació, Florència Aleix.Unicef Andorra informa que des del 2018 finança aquest projecte educacional amb lobjectiu d'aconseguir una àmplia base de dades sobre la infància amb discapacitat a aquest regne budista de l'Himàlaia que servirà de base per a la planificació i programació de les intervencions; matricular tots els infants en edat escolar amb discapacitat a les escoles o altres centres d'aprenentatge; capacitar almenys 100 mestres amb els recursos per poder ensenyar als infants amb discapacitat; tenir en tots els 20 districtes almenys una escola inclusiva que atengui les necessitats educatives dels infants amb discapacitats; implementar un sistema intersectorial fort per a la identificació precoç, el diagnòstic i la derivació dels CWD i canviar de negatius a positius els coneixements, actituds i pràctiques entre tots els sectors de la societat sobre els infants amb discapacitat.