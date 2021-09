Un adeu digne a la mascota

Si bé no és la part més important del dol, és certament un acte necessari. Acomiadar-se d’una manera digna d’un ésser estimat ajuda a afrontar la pèrdua. Ho saben bé els responsables d’Argos, la nova incineradora de mascotes que obre les portes al Principat. Un espai ubicat a la parròquia d’Encamp que ha nascut amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat on poder dir l’últim adeu als animals que ens han acompanyat durant anys.



De fet, fins ara, quan un animal de companyia es moria al país només hi havia l’opció d’exportar les seves restes a França o a Espanya