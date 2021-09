Espot augura que durant els propers mesos hi haurà “avançaments substancials” en les negociacions de l’acord d’associació

Les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) es reprendran a la tardor amb un calendari de treball intens tant pel que fa al ritme com al contingut. Així ho va assegurar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor, que enguany té com a títol La Unió Europea: reptes i perspectives. “Confiem que a partir de la tardor hi haurà un avançament substancial en el ritme de les negociacions i en l’enverga­dura de les qüestions que negociarem”, va expressar Espot en declaracions als mitjans

