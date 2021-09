Només tres nous positius de Covid des d'ahir

Actualitzada 14/09/2021 a les 17:29

La cinquena onada segueix a la baixa i les dades sanitàries d'avui mostren una millora de la situació epidemiològica ja que l'hospital continua sense cap ingressat per Covid, ni a planta ni a l'UCI, i només s'han registrat tres positius des de d'ahir, segons ha informat el Govern.El total de persones afectades pel virus se situa en 15.099 i els casos actius baixen a 41, quatre malalts menys dels que hi havia ahir, el que reflecteix el descens de la incidència actual de la pandèmia. Els recuperats ascendeixen a 14.928 amb les set altes de les últimes hores i el nombre de traspassats pel virus segueix en 130.Pel que fa a la població escolar, la classe de maternal de l’escola Àgora de la Massana segueix sota vigilància activa total en detectar un alumne positiu. Per altra banda, Salut ha confirmat que ja s'han administrat 99.899 vacunes, de les quals 52.419 corresponent a primeres dosis, 47.383 a segones i 97 terceres. D’aquest total, 918 dosis corresponen a joves d’entre 12 i 15 anys.