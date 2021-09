Les jornades europees de patrimoni comptaran amb més de 200 objectes antics

Actualitzada 14/09/2021 a les 12:55

Les jornades europees de patrimoni d'enguany comptaran, com a novetat, amb la participació activa de la ciutadania, segons informa l'executiu en un comunicat. La iniciativa ha assolit l'objectiu establert i ha aconseguit la implicació de col·lectius diversos i fer valdre el caràcter tan inclusiu com heterogeni de la cultura per reunir la ciutadania al coltat del patrimoni pròxim. Sota el lema 'Un patrimoni per a tots', el Ministeri de Cultura ha aconseguit reunir un total de 250 objectes aproximadament que la població ha cedit temporalment perquè siguin exposats a un total de 120 comerços de les set par`roquies.La directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, ha explicat que les jornades busquen "promoure la interpretació del patrimoni local des de la participació activa, la sensibilització i posada en valor de la diversitat del patrimoni i vincular la cultura i el patrimoni al treball comú".Així, el Govern informa que s'han cedit objectes patrimonials com ràdios, màquines de cosir, càmeres de fotografiar, esquis, entre molts d'altres, de més de 50 anys. Tothom que vulgui podrà descobrir tots els objectes exposats del 18 al 26 de setembre. A més, segons destaca l'executiu, un ciutadà d’Andorra la Vella ha cedit quinze quadres inèdits de temàtica andorrana. Uns daten de la primera meitat del segle XX i reflecteixen paisatges del país tal com eren en aquell moment, mentre que la resta són dels anys seixanta i setanta. Aquestes obres, en concret, s’exposaran des del dia 18 fins al 26 de setembre, de manera gratuïta, a la Casa de la Muntanya, a Ordino.D'altra banda, aquest cap de setmana, es podran visitar les sagristies de les esglésies parroquials i es mostraran els objectes litúrgis que s'hi guarden així com la celebració de jornades de portes obertes a diversos museus arreu del país.