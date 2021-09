La primera intervenció arqueològica a la Farga del Madriu ja ha començat

Actualitzada 14/09/2021 a les 16:58

Els treballs d'intervenció arqueològica a la Farga del Madriu s'han iniciat aquesta setmana, segons informa el ministeri de Cultura i Esports en un comunicat. El projecte, pilotat pel departament de Patrimoni Cultural, té per objectiu salvaguardar aquest jaciment arqueològic i potenciar un jaciment singular i exemple únic de la farga catalana del segle XVIII inèdit als Pirineus declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) que es troba a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. L'executiu afirma que és el primer projete de conservació que s'hi fa a la zona i tindrà una durada de 3 anys.La primera fase, que ara s’inicia, se centrarà en la documentació, la consolidació i la restauració de la farga, del martinet i dels seus annexos, en una àrea arqueològica de 1.400 m2, segons Govern. La intervenció tindrà una durada aproximada d’un mes i hi treballaran unes 15 persones. Aquesta fase preveu l’excavació, estudi i reconstrucció de l’estructura on s’encabia el martinet i la casa de la Farga del Madriu, i la consolidació dels vestigis del canal de la ferreria i el botàs.La segona fase dels treballs tractarà la revalorització de l’entorn del jaciment en una àrea de 4.700 m2. El projecte permetrà aturar el procés de deterioració de les restes de la Farga i garantir la conservació. La intervenció arqueològica, així mateix, permetrà aprofundir en el seu coneixement i fer-ne difusió per contribuir a posar en valor aquest bé d’interès cultural singular.