La Fundació Crèdit Andorrà organitza un concert homenatge per a la gent gran

Actualitzada 14/09/2021 a les 17:24

La Fundació Crèdit Andorrà, dins del seu programa ‘Envelliment saludable’, oferirà un concert per als usuaris de L’espai, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. L'actuació, que porta per títol Música per la memòria i que vol ser un homenatge a la gent gran, un dels col·lectius més castigats per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, la portaran a terme un quintet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). Segons Crèdit Andorrà, l'obra narra una història sobre l’amor i el pas del temps a través de les paraules del Bartolí i la memòria de la Dèlia, cristal·litzades en les seves cartes d’amor. L'espectacle serà gratuït i tindrà lloc el dimecres 15 de setembre, a les 11.30 h, a la sala Prat del Roure. Per assistir-hi cal reservar plaça obligatòriament a través del telèfon 86 80 25, ja que l’aforament és reduït.El concert es troba dins la nova temporada del programa d'activitats i formació per a majors de 60 anys de la Fundació Crèdit Andorrà que s’inicia el pròxim dilluns 20 de setembre i que inclou també cursos sobre noves tecnologies i idiomes així com tallers preventius sobre salut, sortides a la natura i visites guiades, segons informa l'entitat.