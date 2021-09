Esbotza la porta de casa de l'exparella i l'agredeix

Actualitzada 14/09/2021 a les 06:39

Un home resident de 42 anys va ser detingut dimecres passat al matí després d’accedir per la força a casa de l’exparella, agredir-la i posteriorment, quan la policia ja el buscava per aquests fets, provocar destrosses en un bar de Sant Julià de Lòria. Després de l’incident a l’establiment, la policia el va localitzar i detenir com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, la integritat física i moral, l’honor i el patrimoni.L’arrest va ser un dels catorze realitzats per agents del cos d’ordre la setmana passada i en el balanç n’hi ha dos més per agressions en l’àmbit domèstic: el d’un home no resident de 58 anys que va ser controlat en un establiment hoteler del Pas de la Casa després de vexar i pegar la dona i el d’un resident de 34 anys per agredir la parella després d’una discussió al domicili, a Andorra la Vella.D’altra banda, divendres passat la policia va detenir una dona resident de 35 anys per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic en ser l’autora de la falsificació d’una recepta mèdica. La dona va ser controlada després de lliurar la suposada recepta en un establiment de farmàcia d’Escaldes-Engordany per tal d’adquirir fàrmacs.Les altres deu detencions van ser per delictes relacionats amb el trànsit, vuit per conduir en estat d’ebrietat i dos per fer-ho després d’haver consumit drogues. En tres dels casos els conductors van protagonitzar accidents de trànsit. Un del sinistres va provocar un ferit. El conductor, un jove de 24 anys, va xocar contra una motocicleta a l’avinguda Santa Coloma de la capital i el motorista, un home de 50 anys, va patir lesions. El jove va donar positiu en el control salival de tòxics.