El 52% de les empreses continuen afectades per la crisi de la Covid-19

Actualitzada 14/09/2021 a les 13:22

Més de la meitat de les empreses continuen notant l'impacte de la crisi generada per la Covid-19 i el 23,5% preveu que l'impacte negatiu en l'activitat s'allargarà més d'un any. Tot i això, de cara al segon semestre del 2021, les empreses es mostren optimistes gràcies a l'avanç de la vacunació i a la progressiva recuperació de l'activitat econòmica. "Les empreses encara mostren inquietud pel grau d'incidència del virus i de les variants que continuen sorgint" ha fet saber Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç. "La Cambra continuarà donant suport a les empreses amb programes concrets i assessorament constant" ha afegit.Per altra banda, l'informa tamb´é fa públic que nom´és un 2,8% de les empreses afirmen que es veuran forçades a tancara. Així, disminueix notablement el percentatge que s'ho està plantejant, fins al 12% del total.La Cambra de Comerç ha fet públiques avui aquestes dades que ha recollit a través de la realització de la 3a enquesta sobre l'impacte econòmic de la Covid-19. Una enquesta que es va realitzar el passat juliol a 400 empreses del país que es van escollir de manera aleatòria.Per altra banda, Mas s'ha posicionat a favor de la nova línia aèria regular de l'aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell que començarà a operar aquest desembre i que permetrà la connexió setmanal amb Madrid. "Totes les vies d'arribada a Andorra són bones. Per a nosaltrres totes les iniciatives d'aquest tipus són positives".