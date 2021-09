Actualitzada 14/09/2021 a les 06:03

RESTRICCIONS PER ALS NO VACUNATS EN "CASOS MOLT ESPECÍFICS"



El cap de Govern, Xavier Espot, va puntualitzar ahir al vespre les paraules que hores abans havia manifestat en una entrevista a Ràdio Nacional sobre les possibles restriccions a les quals es poden exposar els ciutadans no vacunats contra la Covid-19. "En la situació sanitària actual, que és molt favorable i tenint en compte el civisme i la responsabilitat de la nostra població, crec que no es fa necessari requerir el passaport sanitari", va manifestar Espot, que va deixar la porta oberta a supòsits "molt específics" per a l'obligació d'acreditar que s'ha completat la pauta de vacunació. "Si durant la temporada d'hivern França, per anar a les estacions d'esquí, demana als seus ciutadans que presentin el passaport sanitari és possible que també ens exigeixi a nosaltres que fem el mateix, si no, no deixarà que els ciutadans francesos vinguin al nostre país. I per això dic que si tinguéssim una disjuntiva d'aquestes característiques potser sí que ens hauríem de plantejar també implantar el passaport sanitari", va comentar a tall d'exemple. No obstant això, el líder de l'executiu va assegurar que aquesta tan sols és "una reflexió molt inicial" i que, per tant, "no hi ha cap decisió del Govern i no s'ha parlat amb els sectors implicats".En l'entrevista radiofònica d'ahir al matí, Espot va assenyalar que vivim en una societat "on ha d'imperar certa generositat respecte a la llibertat dels altres" perquè voler una llibertat il·limitada afecta tothom, "i en certa manera exercim certa coerció amb la dels altres i els que governem hem de trobar el punt mitjà". Per aquest motiu, va apuntar que si els que no s'han volgut vacunar "fóssim tots a l'estiu hauríem estat tots confinats". A més, com a conclusió, va expressar que el que no es pot "és voler-ho tot i dir: 'Jo no em vull vacunar', la qual cosa és molt legítima i jo la respecto plenament, i alhora tampoc voler sotmetre's a cap tipus de restricció".

La polèmica a l’entorn de la residència El Cedre no ha finalitzat, sinó que continua molt viva. Ara està en mans de la Fiscalia, que ha de decidir si hi veu irregularitats en la gestió durant la primera onada i alhora qui són els responsables, o bé si entén que les decisions que es van adoptar van ser les correctes. De les 47 famílies amb padrins morts, cinc han fet el pas d’anar a la Fiscalia. Segons ha pogut saber el Diari, l’afer no ha quedat en un calaix i el fiscal l’està investigant. Són diversos els treballadors de la residència que han estat citats per declarar. Les preguntes del fiscal es van centrar especialment en el període que el centre sociosanitari va estar coordinat per Mercè Escrig.El fiscal va preguntar sobre les mesures que s’havien adoptat, també va fer referència als dubtes que van planar sobre el material disponible quan va començar la pandèmia i com es justificaven els canvis de planta del personal. Segons fonts coneixedores del cas, el fiscal es va mostrar interessat per aquesta etapa que tanta polèmica va provocar, tant per part d’infermeres i auxiliars com dels familiars.Encara que des del Govern es va evitar qualsevol referència a com s’estava encarant la gestió de la Covid-19 entre persones d’alt risc com ara els padrins, l’agost de l’any passat la infermera Montserrat Alsina, que feia d’assessora del ministeri de Salut, va començar a liderar el projecte de transformació d’El Cedre. El SAAS en va oficialitzar el nomenament a través d’un comunicat tot i que Alsina ja estava assumint des de feia un temps les tasques de coordinació. Arran de les múltiples queixes de treballadors i familiars de la residència, Salut va decidir rellevar Escrig del càrrec i donar la responsabilitat de transformar el centre sociosanitari a Alsina, que té l’objectiu d’implementar el nou model d’atenció centrada en la persona.Les persones que han acudit a la Fiscalia, i que van perdre algun familiar pel coronavirus, volen arribar fins al final i que es depurin responsabilitats. Estan convençudes que es van adoptar decisions equivocades i que l’atenció no va ser bona. També recorden que el personal havia alertat de la situació a El Cedre abans que comencessin les defuncions i que no es va actuar amb diligència i fins i tot es van ignorar les queixes. Algunes famílies van retirar els pares o mares del centre per por i la situació va acabar amb un col·lapse, fins al punt que es va haver d’habilitar un hotel per acollir persones de la tercera edat. Un dels familiars, en un escrit dirigit al ministre portaveu, Eric Jover, afirma: “No és anar molt lluny demanar claredat, responsabilitats i justícia. La seva depuració de responsabilitats [del Govern] va ser despatxar la directora amb 90.000 euros a la butxaca. Per què, si tot es va fer bé?”Alhora lamenta que gairebé la meitat del total de les morts durant la pandèmia “van ser d’una sola residència en els tres primers mesos” des que va començar la primera onada.