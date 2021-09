Dos de cada tres pensions són inferiors al llindar de la pobresa

Actualitzada 14/09/2021 a les 13:33

Dos de cada tres pensions dels residents són inferiors al llindar de la pobresa. Així ho afirmat aquest matí el tècnic del servei d’estudis de la Unió General de Treballadors (UGT) espanyola, Antonio González, durant la seva compareixença aquest matí a la comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS. La seva intervenció, proposada per l’USdA, ha fet un exhaustiu repàs a les mancances del sistema de pensions andorrà, afirmant que es troba “desconnectat” del mercat de treball i del nivell de vida del país. Segons González, les prestacions per jubilació que es perceben a Andorra “són realment molt baixes”, argumentant que vuit de cada pensions rebudes són inferiors al salari mínim interprofessional. “La meitat dels pensionistes residents que no han cotitzat per sobre dels 30 anys reben pensions inferiors als 1.000 euros”, ha subratllat.

En aquest sentit, el representant sindical ha destacat que la despesa en cotitzacions d’Andorra és molt baixa, suposant una despesa equivalent al 3,6% del PIB quan la mitjana de l’entorn europeu se situa entre el 7% i el 14%. “Només el 52% de les cotitzacions es destinen en el finançament de les pensions”, ha exclamat. A més, també ha incidit que la despesa mitjana per persona en pensions a Andorra “és bastant baixa” en comparació amb el PIB per càpita nacional.

Prèviament, l’exdiputat del PDeCAT i membre de la comissió del Pacte de Toledo, Carles Campuzano, ha posat el focus en la necessitat de garantir unes pensions dignes a l’hora d’afrontar la reforma del sistema. “Hem d’oferir la millor renda disponible per a les persones que han deixat de treballar, que no tenen cap altre alternativa d’ingrés que la seva pensió”, ha apuntat Campuzano, l’expert proposat per DA a la compareixença. En la mateixa línia, ha apel·lat a la “solidaritat intrageneracional” perquè a Andorra existeixi un sistema de pensions mínimes i màximes. “Seria molt raonable”, ha conclòs.