Cooperand fa una crida al voluntariat

Actualitzada 14/09/2021 a les 06:41

L’organització no governamental Cooperand inicia una nova crida de voluntariat coincidint amb l’inici de temporada. Per això es demana ajuda per difondre l’inici de noves inscripcions. Els últims 20 anys han col·laborat amb l’ONG més de 200 voluntaris, un fet que l’entitat va agrair sobretot durant l’època de la pandèmia.