Confinada per Covid una aula de maternal de la Massana

No ha hagut de passar ni una setmana des de l’inici de curs perquè es confini totalment la primera aula a causa d’un contagi. Salut va procedir ahir a dur a terme aquest tancament, que ha tingut lloc en una classe de maternal de l’escola Àgora de la Massana en detectar un alumne positiu. Davant d’aquesta detecció, el protocol sanitari corresponent va dictar que l’escola aïllés tota l’aula ja que els alumnes d’aquest cicle assisteixen a classe sense mascareta.Quant a l’actualització de dades epidemiològiques, actualment hi ha 45 casos actius, dos menys que la setmana passada. I pel que fa als ingressats, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell no acull en aquests moments cap pacient amb el virus, ni a planta ni a l’UCI. Per altra banda, Salut va comunicar que amb relació a la situació de la vacunació ja s’han administrat 98.947 vaccins. D’aquests, 52.129 són primeres dosis, 46.721 segones i 97 terceres. D’aquest total, 918 dosis corresponen a joves d’entre dotze i quinze anys.A més, ahir es van registrar tretze nous contagis des de divendres. Una situació que fa augmentar la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 a 15.096 persones. Per altra banda, hi ha hagut un total de quinze noves altes, un fet que significa que a hores d’ara 14.921 persones ja han superat la malaltia. El total de defuncions fins al dia d’avui es manté en 130.