Autocar per participar a Andorra en la manifestació pro avortament

La campanya catalana pel dret a l’avortament lliure i gratuït que defensa la lluita pels drets sexuals i reproductius de les dones ha posat a disposició un autobús gratuït per venir a Andorra per defensar el dret a l’avortament dissabte 25 de setembre, segons informa a les seves xarxes socials.Les inscripcions ja estan obertes per a aquells que es vulgui apuntar. El col·lectiu català ha organitzat aquest transport, segons explica, amb motiu del Dia internacional per a la despenalització de l’avortament.La participació de manifestants estrangers respon a la crida d’Stop Violències per aconseguir suport internacional i d’aquesta manera un major ressò de la seva reivindicació sobre la interrupció de l’embaràs.Per la seva banda, Acció Feminista va informar ahir que no s’adhereix a la convocatòria i que si alguna militant hi participa ho farà a títol individual.