Un jove va ser evacuat amb helicòpter a Cabana Sorda

L’home s’havia mostrat agressiu amb altres ocupants del refugi

Uns minuts després de les 3 hores de la matinada d’ahir diumenge el cos de Policia va rebre una trucada per part d'un grup de joves que es trobava passant nit al refugi de Cabana Sorda de la Vall d’Incles. Els joves excursionistes, quan la nit ja es trobava avançada, es van preocupar al veure que un dels seus companys presentava una actitud agressiva. Va ser llavors quan els joves van decidir trucar el cos d'ordre quan van veure que no podien resoldre la situació per compte propi. Davant del requeriment, l'helicòpter d'emergències es va traslladar al lloc dels fets