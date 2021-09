Trobada de Sílvia Riva amb el ministre espanyol Miquel Iceta

Actualitzada 13/09/2021 a les 17:18

La titular de Cultura, Sílvia Riva, s'ha trobat aquest cap de setmana amb el ministre espanyol Miquel Iceta en la visita que van fer a la Setmana del llibre en català. El Govern ha informat que els dos ministres van visitar l'estand d'Andorra "i van compartir la situació cultural a Andorra i Espanya i els efectes de la pandèmia de la Covid-19 sobre el sector" i que van acordar "impulsar una nova trobada bilateral de treball en els propers mesos per reforçar la cooperació ja existent en matèria cultural i esportiva" entre els dos països.Sílvia Riva es va reunir també en el marc de la mostra literària a Barcelona amb la consellera catala de Cultura, Natàlia Garriga, on van parlar "dels punts tractats el passat mes de juliol en la reunió que van mantenir el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonés". El Govern apunta en el comunicat fet públic aquesta tarda que "ambdues institucions treballen de manera coordinada per col·laborar i enfortir els lligams, i un dels punts tractats ha estat la importància de continuar fomentant i projectant la cultura i llengua catalanes, mitjançant un nou impuls de la Fundació Ramon Llull que presideix el Principat".L'estand d'Andorra a la Setmana del llibre en català ofereix des de divendres uns 200 títols i material com la revista Portella i la revista d'Àgora Cultural amb presència del Govern, l'Associació d'Editors d'Andorra i l'Associació Llibre del Pirineu.