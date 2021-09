Salut confina una classe de maternal per Covid

Actualitzada 13/09/2021 a les 18:22

Salut ha confinat la primera classe en vigilància activa total des de l'inici del curs el passat dijous 9 de setembre. Segons ha informat Govern, es tracta d'una classe de maternal de l'escola Àgora en la qual s'ha detectat un positiu, però s'ha aïllat tota l’aula perquè els alumnes d’aquest cicle hi van sense mascareta. Pel que fa a l'actualització de dades epidemiològiques d'avui es registren 13 nous contagis des de divendres, el que augmenta la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 a 15.096 persones. Per altra banda hi ha hagut un total de 15 noves altes, el que suposa que 14.921 persones han superat la malaltia. El total de defuncions fins a la data es manté a 130.Actualment hi ha 45 casos actius, dos menys que la setmana passada, i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a l’UCI. Pel que fa a les vacunes ja s’han administrat 98.947 vacunes. De les quals 52.129 són primeres dosis, 46.721 segones i 97 terceres. D’aquest total, 918 dosis corresponen a joves d’entre 12 i 15 anys.