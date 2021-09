La tornada a les escoles provoca un rebrot del virus als Estats Units

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:28

La tornada a les escoles als Estats Units ha provocat un fort rebrot dels contagis per coronavirus amb una mitjana de 145.000 casos nous en els darrers set dies. En el fons del debat hi ha una autèntica batalla judicial per garantir l’obligació de dur mascareta a les escoles.El president dels Estats Units, Joe Biden, ha cridat aquesta setmana als 80 milions de persones que s’haurien d’haver vacunat i no ho han fet perquè accedeixin als centres de vacunació i els sigui administrat el vaccí. Biden apel·lava aquells que esperaven que la Food & Drugs Administration (FDA) donés l’autorització completa a la vacuna, cosa que va fer el mes d’agost passat. El president demòcrata va assegurar que la vacunació “no és una qüestió de llibertat o de decisió, sinó una qüestió de protecció d’aquells que estan a la vora, la gent amb qui es treballa o la gent de qui es té cura”.Així mateix, el president va anunciar que el departament de Treball prepara una normativa perquè les empreses que tinguin plantilles de més de 1.000 persones estiguin obligades a proveir als treballadors la pauta completa de la vacuna o, almenys, que mostrin un test negatiu un cop a la setmana. Amb dades actualitzades el 10 de setembre, els Estats Units han assolit un percentatge del 54,3% de població amb la pauta completa, lluny d’altres països occidentals i, sobretot, europeus.Una investigació dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units ha servit per conèixer les diferents probabilitats de morir per coronavirus entre les persones vacunades i les no vacunades, així com l'efectivitat dels diferents fàrmacs que s'apliquen al país per intentar aturar l’avanç de la pandèmia, especialment amb la variant delta dominant. Una mostra de la importància de ser inoculats ha quedat de manifest amb els resultats llançats per l'estudi, ja que ha xifrat en 11 vegades més les probabilitats que tenen de perdre la vida les persones no vacunades respecte de les que sí que estan immunitzades.La tornada de les vacances és una de les preocupacions que va apuntar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui va indicar que es podria donar una sisena onada de contagis. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va afirmar envers els docents que han decidit no vacunar-se que “no faria una distinció amb el que és el conjunt de la societat andorrana”.