Al·lega que no va rebre els diners pels serveis sexuals que va oferir una noia que havia contractat per internet

La dona nigeriana de 21 anys que va ser detinguda per la policia a principis de maig per presumptament exercir com a proxeneta, seguirà en presó preventiva quatre mesos més, ja que encara que ella nega totes les acusacions, la batlle acaba de decidir la renovació de la privació de llibertat.



El fiscal l’acusa de diversos delictes: li atribueix un delicte de proxenetisme amb ànim de lucre; lesions doloses i tràfic d’éssers humans. La víctima és una dona boliviana de 34 anys habitualment resident a la Seu d'Urgell i que pujava a Andorra presumptament per exercir la prostitució de manera puntual