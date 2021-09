L’empresa emergent espanyola ha superat els tràmits per instal·lar-se al país i preveu començar a operar abans de final d’any

L’empresa emergent espanyola que es dedica a la compra, recollida i enviament de les comandes a través de l’aplicació Glovo aterra a Andorra. L’start-up ja ha superat els tràmits que exigeix el procés d’inversió estrangera i està en l’estadi de constitució de l’empresa i de posada en marxa de la logística necessària per poder dur a terme la seva activitat comercial, segons ha pogut saber el Diari per fonts properes a la iniciativa. La voluntat de Glovo Andorra és començar a donar servei abans de finals d’any a tot el territori i per això treballa amb la premissa de contractar