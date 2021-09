Espot obre la porta a establir restriccions per als no vacunats

Actualitzada 13/09/2021 a les 12:26

Xavier Espot ha assegurat aquest matí que "potser en algun moment alguna restricció per als no vacunats s'haurà d'establir" i ha incidit que s'aplicarien de cara a l'hivern i només "si és absolutament imprescindible per a l'interès general" en una entrevista a Ràdio Nacional. El cap de Govern ha emmarcat aquesta decisió en el dret a la llibertat "que no és ilimitat particularment quan xoca amb la dels demés i amb la salut" i ha posat l'exemple de les limitacions que afecten la restauració perquè els empresaris poden considerar que pel percentatge d'immunitzats i per la baixada de contagis se'ls està afectant injustament i impedint l'obertura de l'oci nocturn "i potser poden reclamar que no hi hagi aforaments a canvi de demanar la doble pauta a les persones que hi van". I ha recalcat que és un exemple que demostra que la llibertat d'uns acaba on comença la dels altres i trobar el punt mig "és el nostre rol i intentarem fer-lo de la manera més ponderada i sense ànim de castigar ningú però jo no tanco la porta particularment durant la temporada d'hivern on tindrem molta afluència turística que potser en alguns casos calgui establir algun tipus de restricció" per a les persones que no estan vacunades contra la Covid.Espot ha manifestat en l'entrevista radiofònica que vivim en una societat "on ha d'imperar una certa generositat respecte a la llibertat dels altres" perquè voler una llibertat ilimitada afecta tothom "i en certa manera exercim certa coerció amb la dels altres i els que governem hem de trobar el punt mig". I ha apuntat que si els que no s'han volgut vacunar "fóssim tots a l'estiu hauríem estat tots confinats" i que el que no és pot "és voler-lo tot i dir jo no em vull vacunar, la qual cosa és molt legítima i jo ho respecto plenament, i tampoc voler cap tipus de restricció". El cap de Govern ha especificat que no es refereix a les persones a qui mèdicament se'ls ha desaconsellat rebre el vaccí.El cap de l'executiu ha declarat que Andorra està sent més flexible amb les restriccions per a persones no immunitzades perquè hi ha més vacunats que en països com França però ha incidit que les decisions poden canviar els pròxims mesos. "A l'hivern si volem que vinguin residents estrangers i puguin fer determinades activitats que generen llocs de treball i riquesa potser ens demanaran [els veïns] que apliquem una sèrie de mesures que ells també estan aplicant". De moment no estem aquí però ens ho plantejaríem si fos el cas", ha afirmat. Xavier Espot ha indicat que no es pot donar per superada la pandèmia perquè potser apareixen noves variants o mutacions del virus que puguin ser resistents a les vacunes "i no podem passar del tot a res, de restriccions a absoluta liberalització" però ha precisat que per l'afluència turística de l'agost que ha estat "molt bo" i per la situació sanitària actual "crec que podem encarar la tardor i l'hivern amb optimisme".