Espot afirma que a la tardor s'avançarà en les negociacions de l'acord d'associació

El cap de Govern, Xavier Espot ha inaugurat avui a la tarda la 37a edició de la Universitat d'Estiu i Tardor, que porta com a títol 'La Unió Europea: reptes i perspectives', segons informa l'executiu en un comunicat. Enguany, el centre educatiu que estrena format, les sessions es reparteixen durant el darrer trimestre de l'any i no en una sola setmana com fins ara, l'han organitzat conjuntament el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i la Secretaria d'Estat d'Afers Europeus.Espot ha destacat que durant els gairebé 40 anys de la Universitat, la relació entre Andorra i la Unió Europea ha estat un tema recurrent que s'ha anat revisant periòdicament. Govern destaca que per al cap de l'executiu, l'ens acadèmic és el fòrum de reflexió i l'obertura al món idoni per traslladar als ciutadans les negociacions per a l'acord d'associació amb la Unió Europea que es van iniciar el 2015, "crec que la temàtica d'aquesta universitat d'estiu i de tardor no només és d'actualitat sinó que gairebé és un servei necessari que prestem a la població d'Andorra per conèixer aquest projecte cabdal que tenim entaulat i conèixer també quin és l'estat de la Unió Europea amb la qual ens trobem d'una certa manera immerses tant per les negociacions com també perquè la Unió Europea formi part del nostre espai natural d'on ens trobem. Estic convençut que les aportacions i ponències seran de gran interès per la població que en algun moment seran cridats a decidir si els convé i si consideren adequat o no l'acord o preacord final que acabem assolint amb matèria pel que fa a l'acord d'associació de la UE". El cap de l'executiu ha afegit que "Andorra no aspira a ser un estat membre de la UE, sinó que aspira a pertànyer o a integrar-se al mercat interior europeu i des d'aquest punt de vista hem de conèixer també en quin estat de salut està el nostre interlocutor i sobretot quins són els reptes que hi ha plantejats, no només des de la perspectiva andorrana sinó també des de la global".Espot també ha reivindicat que "l'associació amb la UE ha de ser una gran oportunitat: per a Andorra, pel mercat interior de la Unió Europea, que ha de consolidar a llarg termini el creixement econòmic i la cohesió social del país; per a la UE, per demostrar que les particularitats i la idiosincràsia del Principat enriqueixen i porten valor afegit al projecte comú europeu". També ha afirmat que "confiem que a partir de la tardor hi haurà un avançament substancial en el ritme de la negociació i en el calat de les qüestions que negociarem com la lliure circulació de persones, la lliure prestació de serveis i també la lliure circulació de capitals".Les paraules del cap de l'executiu han precedit la primera ponència d'enguany de la UETA moderada pel politòleg Pol Morillas i titulada 'L'estat de la Unió Europea: crisi i reforma' que continuaran demà amb Claude Maerten, economista i excap negociador adjunt de la UE per a l'acord d'associació amb Andorra, Mònaco i San Marino.