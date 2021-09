Els cotxes andorrans, objecte de robatori a pàrquings de Barcelona

Actualitzada 13/09/2021 a les 15:06

Els cotxes amb matrícula estrangera, entre ells l'andorrana, haurien estat aquests dies víctimes dels lladres d'alguns dels aparcaments privats de la companyia Saba a Barcelona. Així ho ha denunciat el resident Miquel Armengol després que fos testimoni directe del robatori a un familiar "aquest dissabte érem pel centre de Barcelona quan en tornar a buscar el cotxe cap a les 14 hores per anar a dinar ens vam adonar que li havien trencat el vidre del darrere a un familiar que anava amb mi, al meu cotxe no li van fer res, però en el seu si. Tenia dues bosses al maleter i li van robar una d'elles. El teníem a la planta -2 de l'aparcament Saba de Plaça Catalunya. En veure el que havia passat vam anar a l'oficina de l'administració de l'aparcament i ens van treure un formulari perquè el portéssim a la comissaria de la policia. Ens vam adonar que estan acostumats que els hi passi cada dia i ja tenen els formularis preparats", ha explicat al Diari. I afegeix, "vam demanar que com era que s'havia produït, si no podien mirar les càmeres i veure que havia passat, però ens van dir que aquestes són pels caixers de pagament. Llavors vam anar a la comissaria més propera que ens van dir i els mossos ens van donar més informació".



El testimoni del furt assegura que a l'oficina dels Mossos d'Esquadra hi havia cinc cotxes més "francesos a qui els hi havien robat tot i els mossos ens van dir que això ja fa mesos que dura i que és un grup organitzat que saqueja tots els aparcaments Saba de Barcelona en especial els cèntrics de la capital. Estan molt organitzats i l'administració no se'n fa càrrec, et donen el formulari, però no prenen cap acció ni posen més vigilants", lamenta. I afegeix "la policia ens va dir literalment que era més segur aparcar fora al carrer o als aparcaments petits que hi ha un vigilant". Segons relata "durant la franja horària de les 12 a les 13.30 hores a la planta -2 van assaltar cinc cotxes al mateix moment: andorrans, francesos i alemanys, tots amb matrícula estrangera, perquè suposen que els maleters aniran plens".Aquest no és un fet nou, ja que abans de la pandèmia ja s'havien publicat articles on es denunciaven aquests robatoris als aparcaments gestionats per la mateixa companyia. Tampoc es tracta de l'únic ciutadà andorrà a qui li ha passat, donat que després de publicar-ho a les xarxes socials, altres persones han relatat la mateixa vivència. "A mi em va passar exactament el que expliqueu fa pocs dies i confirmo que l'empresa no va voler saber-hi res tot i ser l'objectiu clar del seu negoci, guardar vehicles amb seguretat", diu un d'ells.Per la seva banda, la policia catalana ha confirmat que en tenen constància "estem al cas i de fet abans de l'estiu es van fer una mica de presència a l'interior dels aparcaments on es produïen els fets delictius amb efectius logotipats". Així mateix el cos afirma que aquests furts es produeixen tant a aparcaments públics com privats, on sol haver-hi més afluència, i fins i tot a finques particulars on accedeixen i roben a molts dels vehicles.