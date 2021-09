Detingut un home per accedir il·lícitament al domicili de l'exparella i agredir-la

Actualitzada 13/09/2021 a les 12:15

La policia va detenir un home resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, la integritat física i moral, l'honor i el patrimoni. Els fets van tenir lloc el passat dimecres 8 de setembres a les 07:26 hores a Sant Julià de Lòria quan el cos de seguretat va ser requerit durant la matinada per una agressió en l'àmbit domèstic, segons es recull al balanç setmanal.Quan els agents hi van arribar van poder determinar que l'interessat havia accedit il·lícitament a l'interior del domicili de la seva exparella esbotzant la porta per entrar-hi, la va agredir i seguidament va marxar del lloc. Per aquest motiu es va iniciar una recerca per tal de localitzar l'interessant. Més tard se'ls va requerir novament, ja que l'home va causar danys al mobiliari d'un local de restauració de la vila, controlant-lo i procedint a la seva detenció.Aquest no va ser l'únic arrest realitzat pel cos de policia d'aquest àmbit, donat que el passat dijous 9 de setembre a les 21:30 hores al Pas de la Casa, van detenir un home no resident de 58 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic després que els agents fossin requerits en un hotel de la vila, ja que un home havia faltat al respecte i agredit a la seva dona.D'altra banda, ahir diumenge 12 de setembre també van arrestar un home resident de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc a les 07:44 hores d'Andorra la Vella quan la policia va ser requerida en un domicili per una discussió de parella, que posteriorment hauria derivat en una agressió per part del detingut envers la seva cònjuge.