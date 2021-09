Bus per pujar a Andorra a la manifestació pro avortament

Actualitzada 13/09/2021 a les 12:36

*Ja us podeu apuntar al bus per anar a Andorra!!!

Caravana pel dret a l'avortament*

✊ El 25 de setembre, totes a *Andorra!*

Inscriu-te si vols venir tan aviat com puguis!!!

La Campanya catalana pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït que defensa la lluita pels Drets Sexuals i Reproductius de les dones, ha posat a disposició un autobús gratuït per anar a Andorra per defensar el dret a l'avortament el pròxim dissabte 25 de setembre, segons informen a les seves xarxes socials. Les inscripcions ja estan obertes per qui es vulgui apuntar. El col·lectiu català ha organitzat aquest transport, segons expliquen, amb motiu del Dia Internacional per a la Despenalització de l'Avortament.