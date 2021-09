Arrestada una dona per falsificació de receptes mèdiques

Actualitzada 13/09/2021 a les 12:15

Una dona resident de 35 anys va ser arrestada per la policia com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic per falsificació de recepta mèdica, segons el cos de seguretat. Els fets van tenir lloc el passat divendres 10 de setembre a les 08:20 hores a Escaldes-Engordany quan la interessada va ser detinguda per lliurar una recepta mèdica falsificada per tal d’adquirir medicaments en un establiment farmacèutic de la parròquia escaldenca.Aquesta no va ser l'única detenció de la setmana passada, segons el balanç policial, el cos va procedir a l'arrest de 14 persones durant la darrera setmana del 6 al 12 de setembre del 2021. De les quals, deu van ser detingudes per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i quatre per altres delictes.