Anglaterra deixa sense activar els plans per exigir passaports Covid a l'oci nocturn

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:30

El secretari d’Estat per a la Salut del Regne Unit, Sajid Javid, va indicar ahir que el Govern descarta activar els anomenats passaports sanitaris per poder accedir a restaurants, oci nocturn o grans esdeveniments. Javid, en una entrevista concedida a la BBC, va afirmar que l’executiu es guarda aquesta opció al calaix com una possibilitat, però que de moment no es durà a terme. El responsable sanitari va argumentar que amb l’èxit de la vacunació el Govern no creu necessària aquesta opció, de moment.El Govern conservador, que la setmana passada mantenia que la mesura era clau per mantenir obert el sector de l'oci nocturn, ha rebut pressions dels seus propis diputats, que el van acusar d'atemptar contra les llibertats individuals amb mesures potencialment discriminatòries.Es tracta, no obstant això, d’una mesura vigent només a Anglaterra. Escòcia ha anunciat que demanarà el passaport sanitari per assistir a locals d’oci nocturn, esdeveni- ments culturals a l’interior amb més de 500 persones i a l’exterior amb més de 4.000 persones. Pel que fa a Gal·les, les autoritats anunciaran una decisió al respecte el 17 de setembre.