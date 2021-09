Andbank reforça l'àrea de Corporate Finance incorporant l'equip de Degroof Petercam Spain

Actualitzada 13/09/2021 a les 13:31

Andbank, entitat especialitzada en banca privada, reforça l'àrea de Corporate Finance amb la incorporació de l'equip de banca d'inversió de Degroof Petercam Spain, entitat que va ser adquirida per Andbank al febrer de 2021, segons informa l'entitat bancària en un comunicat.Amb aquesta afiliació, l'equip liderat per Oriol Huguet des del 2014, s'uneix a l'àrea de Corporate Finance d’Andbank España, format el 2019 per Teresa Moriyón, procedent de Credit Suisse. Andbank recorda que aquesta unitat es va crear amb l'objectiu d'assessorar els clients de banca privada en operacions corporatives des de les oficines de Madrid i Barcelona. Andbank España va tancar el primer semestre de 2021 amb un volum de negoci de 15.800 milions d'euros, un 21 % més respecte al desembre de 2020. En el mateix semestre, l'àrea de Corporate Finance ha participat en 3 operacions de ECM i 4 de M&A, entre les quals destaquen l'adquisició de dues clíniques de radioteràpia oncològica a Suïssa per a Atrys Health S.A. o la venda de Dr Healthcare a Associated British Foods, plc.