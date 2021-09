L’Audiència Nacional espanyola inicia la vista per un frau valorat en 147 milions

L’Audiència Nacional espanyola jutja des d'aquest dilluns els propietaris de Petromiralles, Josep Maria i Pere Torrens, per un presumpte frau de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en gasolineres en què s’haurien desviat fons a Andorra, segons informa una agència de notícies. El delicte va ocórrer a Catalunya entre 2011 i 2013 i està valorat en una mica més de 147 milions d’euros.



La Fiscalia de l’Audiència Nacional demana per a tots dos 18 anys de presó per tres suposats delictes contra la Hisenda Pública, falsedat en document mercantil, maquinació del preu de les coses i blanqueig de capitals. A aquesta