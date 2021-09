Abanderats literaris

Un any més, andorra ha estat present a La Setmana del llibre en català. L’esdeveniment, que té lloc al Moll de la Fusta, ha comptat amb diversos autors

Stand número 7 del Moll de la Fusta. Punt de trobada d’autors andorrans. Enguany, la Setmana del llibre en català ha acollit, com ja és habitual, una humil però valuosa representació d’obres i d’autors del Principat. “Estem molt contents per l’interès que està generant la nostra literatura. Comparteix la mateixa llengua, però té aquesta particularitat especial d’allò que s’escriu a muntanya i a Andorra”, detallava la periodista Noemí Rodríguez des de Barcelona durant la segona jornada de la Setmana. Enguany, en el marc de la 39 edició –que aquesta vegada ha deixat enrere l’escenari habitual de la Catedral per traslladar-se