La variant delta situa la immunitat de ramat en el 90% de la població

Actualitzada 12/09/2021 a les 06:34

NOVENA SETMANA DE PROTESTES A FRANÇA

França ha viscut aquest cap de setmana una nova onada de protestes contra les mesures sanitàries imposades per les autoritats per a frenar els contagis pel coronavirus. La policia esperava per a aquest dissabte manifestacions arreu del país amb més de 170.000 assistents en total, d’ells uns 30.000 a París. De fet, la capital va viure ahir a la tarda alguns enfrontaments entre manifestants i la policia francesa. Les protestes se centren contra el passaport sanitari, necessari per a quasi qualsevol activitat pública a França, i també per a la vacunació obligatòria dels professionals sanitaris.

A mitjans d’agost el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, va descartar que assolida la vacunació del 70% de la població es poguessin relaxar les mesures de contenció per la denominada immunitat de ramat. En aquell moment, el ministre va justificar que amb la mobilitat que requereix l’economia del país i amb l’elevat factor de contagi de la variant delta era impossible que s’assolís la dita immunitat. A causa d’això, les xifres de vacunació per tenir la població protegida es van pujar fins a, almenys, el 90% de la població amb la pauta completa dels vaccins.Aquesta mateixa setmana, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va apuntar cap a l’assoliment d’aquesta dada com a objectiu, una fita que recomanen quasi totes les autoritats sanitàries. Així, científics del departament de Salut de la capital canadenca (Otawa), van recomanar al juliol assolir el 85 o el 90% de la població vacunada amb la pauta completa per evitar que amb l’arribada de la tardor es produeixin rebrots de contagis d’importància.En aquest sentit, donades les elevades xifres de vacunació de la població adulta, tot i que hi ha persones que per decisió pròpia o per circumstàncies de salut han decidit no vacunar-se, es fa difícil arribar a percentatges del 90% de la població. Un dels factors claus que pot ajudar a assolir aquests nivells és la vacunació dels joves, com s’està duent a terme entre els de 12 i 15 anys. De fet, l’Agència Europea de Medicaments ha informat aquesta setmana que està a l’espera de rebre els informes dels assajos clínics de les farmacèutiques, com ara BioNTech, per analitzar-los i autoritzar la vacunació als menors entre 5 i 11 anys.