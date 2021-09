Jutgen els propietaris de Petromiralles per desviar fons a Andorra i a Hong Kong

Actualitzada 12/09/2021 a les 13:18

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dilluns als propietaris de Petromiralles, Josep Maria i Pere Torrens per a un pressumpte frau de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en gasolineres on s’haurien desviat fons a Andorra, segons informa una agència de notícies. El delicte va ocórrer a Catalunya entre 2011 i 2013 i està valorat en una mica més de 147 milions d'euros.La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana per a tots dos 18 anys de presó per tres suposats delictes contra la Hisenda Pública, falsedat en document mercantil, maquinació del preu dels cuses i blanqueig de capitals.A aquesta petició de condemna se li sumarien 18 mesos de presó en el cas de José María Torrens, que en el seu moment també va ser alcalde de Santa Maria de Miralles (Barcelona), per un delicte de tinença il·lícita d'armes.Les perquisicions van començar en 2012, quan la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va iniciar una recerca sobre la possible existència d'una organització criminal que estaria cometent un important frau fiscal a través d'empreses pantalla.En concret, consistiria en la "falta de liquidació dels impostos que l'activitat de distribució de productes petrolífers genera, falsificant per a això les seves declaracions tributàries".La Fiscalia situa al capdavant de la trama als germans Torrens, ajudats per una sèrie de persones, entre elles Antonio Rodríguez Estepa i Eloy Vila Morós, qui gestionava les societats i mantenia relacions amb les empreses i persones implicades.José María i Pedro Torrens haurien estat els principals beneficiaris "d'un entramat empresarial creat expressament per a aconseguir l'obtenció de productes petrolífers a un preu sensiblement inferior al de mercat".Aquest preu "súper reduït" s'hauria aconseguit "fent responsables de la liquidació del pagament dels impostos que el comerç d'aquestes mercaderies genera a unes empreses instrumentals (Fast Petrol, Serveis Petrolífers Avançats i Scout Energy), al front dels quals "es col·loquen testaferros" que no abonaven l'IVA.Es tracta d'una estratègia "plenament conscient, dissenyada i duta a terme pels responsables de Petromiralles"; és més, José María "és qui finança l'establiment de les noves empreses que es van creant".Per a fer-se amb els guanys il·lícits, l'organització s'hauria servit de retirades de diners en efectiu realitzades pels testaferros amb una periodicitat de "2 o 3 vegades per setmana", desviant aquests fons a comptes a Hong Kong i Andorra.