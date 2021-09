L’afluència de turistes per la Diada de Catalunya col·lapsa l’N-145

L’afluència de turistes cap al Principat aprofitant la Diada nacional de Catalunya van col·lapsar ahir al llarg de tot matí la carretera N-145, via d’entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. Les cues que van formar els vehicles van arribar per moments fins a la rotonda de Castellciutat, que suposa que tenien una llargada de més de 10 kilòmetres. El servei de Mobilitat va informar durant les primeres hores del matí d’aquesta circumstància de trànsit dens. De fet, també hi va haver retencions ja dintre del Principat. En concret, a la CG-1 des de la Borda Sabater i en sentit