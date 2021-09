Catalunya supera el 70% de població que ha rebut la doble pauta contra la Covid

Actualitzada 12/09/2021 a les 06:36

Catalunya va superar ahir el 70% de població vacunada contra la Covid-19 amb la pauta completa, segons les últimes dades Salut. En concret, és un 70,1%, cosa que representa un total de 5.542.426 persones, 24.322 més que divendres, però encara hi ha un milió de dosis guardades a la nevera perquè el ritme de vacunació s’ha desaccelerat des de l’estiu.En les últimes 24 hores s’han posat 32.857 noves dosis. Un total de 5.792.221 catalans (73,2%) tenen administrada la primera dosi de la vacuna, 13.174 més que divendres, mentre que 4.896.874 (62%) tenen també la segona, 19.683 més. El conseller Josep Maria Argimon va anunciar la voluntat del departament d’anar tancant els anomenats vacunòdroms, els grans centres de vacunació oberts davant de l’arribada de milers de dosis cada setmana i la gran demanda, però que s’han anat buidant a mesura que el nombre d’immunitzats ha crescut. A partir d’ara es vol canviar l’estratègia i anar a trobar els col·lectius que, per diverses raons, encara no s’han vacunat i, per això, es posaran en marxa unitats mòbils a barris i zones amb una cobertura inferior a la mitjana, així com als instituts amb pocs alumnes immunitzats.La darrera setmana, de fet, el departament de Salut ha instal·lat diversos punts de vacunació sense cita als campus de les universitats catalanes per tal que la comunitat educativa que inicia les classes demà i que encara no han rebut el vaccí, acudeixi a què li sigui administrada la vacuna.