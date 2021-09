Andorra s'adhereix a un manifest per a protegir els drets de les dones a l'Afganistan

Actualitzada 12/09/2021 a les 11:14

Dotze alts funcionaris del món, entre ells la ministra d'Assumptes Exteriors d'Andorra Maria Ubach, s'han acollit la proposta de la vicepresidenta i cancellera de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez, d'elevar les seves veus davant l'ONU per a demanar la promoció, protecció i defensa dels drets humans de les dones i nenes a l'Afganistan. A la carta, enviada al secretari general Antonio Guterres i al president del Consell de Seguretat de l'ONU, manifesten la seva enorme preocupació per la situació de risc en què han quedat milions de dones i nenes a l'Afganistan, com a resultat de la presa de poder per la facció Taliban en aquest país."El món sencer ha de condemnar qualsevol acció que posi en perill la seguretat i els drets humans de les dones i les nenes a l'Afganistan i expressar la seva preocupació davant de qualsevol retrocés dels avenços aconseguits en la igualtat de gènere, i que posin en risc la seva integritat" exposen al comunicat.La resta dels membres participants són Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta i ministra de relacions exteriors de Colombia, Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, Beatriz Argimón, vicepresident d'Uruguay, Alexandra Hill, ministra d'exteriors d' El Salvador, Sigrid Kaag, ministra de relacions exteriors de Països Baixos, Erika Mouynes, ministra de relacions exteriors de Panamà, Anna Linde, ministra de relacions exteriors de Suècia, Marina Sereni, viceministra de relacions exteriors d'Itàlia i Magrethe Vestager, Dubravka Suica i Jutta Urpilainen, membres de la Comissió Europea.