Nova fornada qualificada

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:39

Natura, esquí, compres i més de 45.000 llits hotelers. Ningú no té cap dubte que Andorra és un país turístic. De fet, la xifra de matalassos en hotels supera més de la meitat dels habitants del Principat. Ara, en un context turístic que ha estat molt complicat i que ha tocat gairebé de mort aquest sector, s’inicia precisament un nou curs per als alumnes de Vatel, l’escola de formació en gestió hotelera i turística d’Encamp. “S’ha demostrat que tenim serveis de qualitat”, va assegurar el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, convidat ahir a l’acte de presentació d’alumnes i professorat al qual també van participar altres personatges públics com Miguel Pedregal, director general de Caldea i professor del centre. “Actualment tenim moltes instal·lacions que estan molt bé, serveis molt valuosos i marques molt prestigioses, però el que realment penso que importa és el servei a la persona”, va afegir Torres, a més de desitjar molts encerts a tots els alumnes en aquest inici de curs.De fet, la problemàtica que viu el sector hoteler amb la manca de mà d’obra qualificada és preocupant. La pandèmia va provocar l’aturada d’aquest àmbit laboral durant gairebé un any, i l’activació del turisme a Catalunya i la finalització dels ERTO van provocar que molts dels treballadors fidels del sector decidissin abandonar els llocs de treball al Principat. En aquest context, així, el nou curs pretén posar en valor una de les professions amb més sortida al país. “Jo us recomano que no tingueu cap problema per deslocalitzar-vos. Heu de tenir ganes de conèixer molts llocs i moltes persones perquè aquesta professió és canviant”, va comentar Pedregal des de la perspectiva de la seva trajectòria. “Considero que la preparació és la clau de l’èxit”, va assegurar el director del termolúdic.