Actualitzada 11/09/2021 a les 06:05

Els cribratges massius fets dijous i ahir a la comunitat educativa de maternal, primera i segona ensenyança, que de manera progressiva s’ha incorporat aquests dies a les escoles, no han detectat cap positiu ni entre el professorat, ni en l’alumnat, ni entre els altres professionals que treballen a les escoles del país. Així ho va confirmar ahir el Govern després que el test TMA practicat ahir al docent que dijous va donar positiu en els tests ràpids d’antígens fos negatiu. Una dada significativa a causa que si dijous es van cribrar 2.507 persones pertanyents a la comunitat educativa, ahir va ser 1.646 les que es van sotmetre als tests d’antígens. D’aquesta manera, Salut no ha detectat cap positiu després de 4.153 tests.Pel que fa a la resta de dades de la crisi sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2, també segueixen una evolució positiva. Actualment hi ha 47 casos actius de contagis però cap no requereix l’ingrés a l’hospital de Meritxell, que roman lliure de Covid des de la setmana passada. Respecte d’ahir, Salut va detectar cinc positius, xifra que deixa el total de casos des de l’inici de la pandèmia al Principat en 15.083, mentre que les altes són 14.906. La xifra de defuncions també es manté estable les darreres setmanes, amb 130.D’altra banda, dijous es van vacunar amb primeres dosis del vaccí de Moderna més de 900 joves d’entre 12 i 15 anys. Govern va informar ahir que s’ha habilitat la data del 17 de setembre per administrar noves primeres dosis a aquesta franja d’edat. Per un problema informàtic no es va poder informar del nombre total de vacunes administrades.