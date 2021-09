Actualitzada 11/09/2021 a les 06:37

El comitè andorrà per a l’Unicef, amb la col·laboració tecnicoartística del Museu Carmen Thyssen, ha organitzat per al 21 d’octubre a les 21 hores la subhasta benèfica Art i solidaritat. L’esdeveniment tindrà lloc al Park Hotel i estarà dirigit per Guillermo Cervera, conservador general de la col·lecció Carmen Thyssen. L’objectiu de l’acte és recaptar fonts per als projectes d’Unicef Andorra i, alhora, promocionar els artistes del país a través de les escoles d’art.