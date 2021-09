Detenen dos homes a Tolosa per contraban de tabac

Els detinguts, de 38 i 47 anys, van ser descoberts amb 100 cartrons

Dos homes, de 38 i 47 anys, van ser interceptats per la policia dimecres passat a Tolosa amb prop d’un centenar de cartrons de tabac provinents d’Andorra. En ser descoberts pels agents, la parella va declarar-se culpable de traficar amb tabac.



Segons detalla el diari local ActuToulouse, la mercaderia estava destinada a vendre’s al mercat d’Arnald-Bernard, un dels llocs on ha crescut més la venda il·legal d’aquest producte. Un altre mercat on s’efectua aquesta venda il·legal és, segons detalla el diari francès, el mercat Saint-Michel. Així, aquest mitjà informa que al juny un home va ser detingut amb 220 cartrons de