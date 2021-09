La licitació es fa per la via d’urgència amb l’objectiu de poder iniciar l’operativa amb l’arrencada de la temporada de neu

El consell de ministres va aprovar ahir el concurs per a l’explotació de la línia aèria regular que haurà de cobrir el trajecte entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i el de Madrid a partir del desembre d’aquest any i durant tot el 2022. Una licitació feta per la via d’urgència amb l’objectiu que aquesta primera ruta comercial sigui ja una realitat amb l’arrencada de la temporada d’hivern. Les companyies interessades podran presentar ofertes fins al dia 30 i el Govern prendrà la decisió el 6 d’octubre. L’executiu aportarà un màxim de 650.000 euros per cobrir el dèficit d’explotació que pugui