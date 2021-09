Subhasta de les obres dels alumnes de les escoles d'art en favor d'Unicef

Actualitzada 10/09/2021 a les 12:31

Unicef amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen organitza una subhasta benèfica "Art i solidaritat" el pròxim 21 d'octubre a les 21 hores al Park Hotel. Segons informa el comitè en un comunicat, l'esdeveniment estarà dirigit per Guillermo Cervera, conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen. L'objectiu d'aquest acte és recaptar fons a favor de projectes d'UNICEF i alhora promocionar els artites del país.Per aquest motiu, la participació, segons explica la mateixa organització, està dirigida als alumnes de totes les escoles d'art d'Andorra, així com a tots els artistes tant professionals com amateurs. En aquest sentit, la col·laboració dels artistes consisteix en aportar una obra d'art tenint com a data límit el 15 d'octubre.Unicef notifica que les donacions fetes aniran destinades a la campanya #Regala Futur que van destinades a pal·liar l’impacte en els infants de catàstrofes naturals mortals, conflictes violents o epidèmies de ràpida propagació. El preu del tiquet per aquesta vetllada és de 60 € per persona íntegres per la campanya #RegalaFutur i inclou l’entrada a la subhasta.