La Fundació RACC analitzarà la seguretat de les carreteres

Actualitzada 09/09/2021 a les 18:44

El Consell de Ministres ha adjudicat a la Fundació RACC els treballs d'anàlisi de la xarxa viària a través de la metodologia IRAP. El pressupost és de 9.075 euros i els treballs s'hauran d'executar en un termini de cinc mesos.Es tracta d’una metodologia que serveix per avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres i que, l’anàlisi de les dades que se’n desprenguin, haurà de servir per millorar la seguretat de la xarxa viària del Principat i en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.El Govern també ha aprovat avui signar un contracte amb l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) perquè realitzi les classes tècniques del nou diploma professional inicial en manteniment d’habitatges i instal·lacions. Aquesta nova titulació té la voluntat de preparar joves en un dels sectors que actualment té més demanda de treballadors formats. L'import destinat és d'11.562 euros i el contracte anual es podrà renovar per un màxim de sis anys.