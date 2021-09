Més de la meitat dels actes seran gratuïts i els joves gaudiran d’una tarifa especial

La Saison culturelle de la France en Andorre 2021-2022 es va presentar ahir en públic com una de les programacions amb més qualitat que s’han vist fins ara. Jean-Claude Tribolet, ambaixador de França al Principat, va destacar l’eclecticisme i la diversitat de propostes. “No cal ser francòfon per gaudir dels espectacles de la programació perquè n’hi haurà de molts tipus”, va fer saber Tribolet. En aquest sentit, s’hi veuran des d’espectacles de teatre o de circ fins a concerts, festivals de cinema i literatura, exposicions diverses i altres apostes més trencadores com ara sessions de videomapatge a Casa de la