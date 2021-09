El traspàs de CTRASA a FEDA està valorat en uns 4,8 milions

Actualitzada 10/09/2021 a les 13:16

La ministra de Medi Ambient i Agricultura, Silvia Calvó, ha comparegut a petició pròpia aquest matí davant la Comissió Legislativa d’Economia del Consell General per presentar als consellers el projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA) com a instrument de gestió directa.

La presentació ha detallat els aspectes jurídics que permetran el traspàs de l’accionariat des del Govern a FEDA. En aquest sentit, actualment el Govern disposa del 28,3% de les accions de Ctrasa, mentre que FEDA en manté el 71,7%. El traspàs d’accions i del patrimoni podria estar valorat en 4,8 milions d’euros, però segons ha explicat la directora financera de planificació i gestió de FEDA, Marta Suñé el balanç en els estats financers consolidats del Govern serà neutre.

L’objectiu d’aquesta llei és que FEDA assumeixi la gestió directa de CTRASA com una de les seues filials. La relació amb el Govern serà a través d’un encàrrec-programa que marcarà els ingressos i els objectius de CTRASA.

Aquest canvi de gestió està inclòs en el Pla d’Acció de FEDA, el qual contempla doblar la producció energètica de la planta de valorització de residus. La ministra, envers aquesta circumstància, va apuntar que incrementar la producció no significa augmentar les emissions, sinó fer més eficient l’aprofitament del calor. Així mateix, el director general de FEDA va reiterar la importància de la planta per a la producció energètica del país, que la situa ara com a la segona font en quantitat d’energia produïda, i també va destacar que l’ampliació de la xarxa de calor possibilitarà aprofitar la capacitat de producció de la planta.