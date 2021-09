Actualitzada 10/09/2021 a les 06:06

Amb la sensació més de tràmit que de gran esdeveniment, fins a un miler de joves d'entre 12 i 15 anys van acudir ahir a la plaça de braus per rebre la primera dosi del vaccí de Moderna, després d'haver-se preinscrit a la plataforma les darreres setmanes. Entre els assistents, normalitat, alguna por a les injeccions i petits marejos provocats més per l'aprehensió que pels vaccins. Així, entre els testimonis, un pare amb una jove de 13 anys que va assegurar "tenir una mica de por, però per la injecció", i que relatava que "la majoria dels companys s'han vacunat". El progenitor va indicar que "ens hem vacunat ja tota la família i ara li toca a ella". Envers possibles rèmores, cap ni una: "Té una petita cardiopatia, però res, toca vacunar-se i venim a això." Així mateix, trobem el cas de dos bessons de 13 anys que es vacunaven junts o el d'un parell d'amics de tota la vida que no volien rebre el vaccí l'un sense l'altre.Pel que fa a les dades, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar que hi havia apuntats 1.082 joves i que la inscripció encara romania oberta per citar aquelles persones que no s'han apuntat en un dia proper. Les inscripcions pendents es poden fer a la plataforma digital i també per telèfon, al 775 019. Al miler de joves que ahir van passar per la plaça de braus els queda una altra cita per rebre la segona dosi, el 7 d'octubre.

Andorra ha administrat ja prop de 98.000 dosis de vaccins contra la Covid-19 i 46.710 persones ja han completat la pauta. Percentualment significa que un 70% de la població vacunable ja ha tancat la doble immunització, mentre que les terceres dosis ja freguen el centenar. Les dades les va donar a conèixer el ministre de Salut el dia que Andorra vacunava un miler de joves d’entre 12 i 15 anys. Una vaccinació que continuarà a mesura que se sumin noves inscripcions a la plataforma.La campanya de vacunació està en un estadi avançat i coincideix amb una situació sanitària que cada cop és més favorable. L’hospital segueix sense pacients ingressats i des de dimarts (dimecres no hi va haver actualització) s’han sumat vuit contagis. El nombre de malalts amb el virus actiu és de 44 i Joan Martínez Benazet va recordar que fa tot just un any la xifra s’enfilava als 280. La diferència és una vacuna que “és molt eficaç”, una afirmació que el ministre va sustentar en una dada estadística: el 70% dels infectats de la darrera setmana no estaven vacunats.Coincidint amb aquesta millora de la situació epidemiològica avui entren en vigor dos novetats que alleugereixen les restriccions: els bars i restaurants ja no hauran de recollir el nom i el telèfon dels clients (tampoc caldrà deixar les dades a llars d’avis o esdeveniments culturals i esportius) i les reunions podran ser de fins a 20 persones si són a l’exterior. L’oci nocturn, però, encara haurà d’esperar “unes setmanes”. El ministre de Salut es reunirà amb el sector la setmana vinent però va insistir en la prudència abans de plantejar una reobertura per a la qual tampoc no s’han definit encara les condicions.L’executiu defensa el manteniment de la precaució i ahir el Consell va validar que es puguin prorrogar durant dos mesos més les restriccions per la pandèmia. Tots els consellers van votar favorablement a excepció de Carine Montaner, que es va abstenir.